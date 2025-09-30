「巨人４−２中日」（３０日、東京ドーム）巨人・田中将大投手が６回４安打２失点と好投し、日米通算２００勝を達成した。勝利の瞬間、東京ドームは熱狂で包まれた。初回先頭の中日・岡林に中前打を許したが、細川を中飛、上林はバットを折って二ゴロ、ボスラーも中飛に仕留めて立ち上がりを無失点でしのいだ。３点の援護を得た直後の二回は三者凡退で試合のリズムをつくった。三回も簡単に２死までこぎつけたが、岡林に一