中日戦に先発した巨人・田中将＝東京ドーム巨人の田中将が6回を4安打2失点とし、今季3勝目で日米通算200勝に到達した。マルティネスがリーグ記録に並ぶ46セーブ目。一回に中山の2点二塁打などで3点を先行し、七回に加点。中日は巨人戦の4季連続負け越しが決定。