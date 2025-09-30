広島―上海海港前半、先制ゴールを決め喜ぶ広島・荒木（右から2人目）＝Eピースサッカーのアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）は30日、広島市のエディオンピースウイング広島などで東地区の1次リーグ第2戦が行われ、広島がホームで上海海港（中国）と1―1で引き分け、1勝1分けで勝ち点4となった。前半にCKから荒木が頭で合わせて先制したが、後半の終盤に追い付かれた。町田はアウェーでジョホール・ダルル・