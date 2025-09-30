9月20日放送のABEMA「給与明細」では、人気セクシー女優・水川スミレが、父親に対しての想いを語る場面があった。【画像】水川スミレの父親（顔出しあり）水川は、大阪でたこ焼き店を営む父親のもとへ。セクシー女優としての活動について、父親は「知ってますよ。一生懸命頑張ったらいい」と話す。率直な想いとしては、「そこからどう生きていくかは自分の人生だからね。その職業の中でトップ取るくらい頑張ったらいい」。さ