中国の海洋調査船が30日、奄美大島沖の日本の排他的経済水域=EEZで、パイプのようなものを無断で海中にのばしているのが見つかりました。 十管本部によりますと、30日午前7時ごろ、奄美大島の西およそ386キロの日本の排他的経済水域=EEZで、中国の海洋調査船「向陽紅22」が、船体の側面からパイプのようなものを海中にのばしているのを、警戒中の巡視船が確認しました。 このため巡視船は無線で「我が国の同意を得ない海洋の科学