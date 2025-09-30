前の話を読む。夫の言動から妻は夫に女がいることを確信する。だが聞けないまま義両親との同居が始まり…。■妻が仕事で遅く帰宅すると…■義母のフォローも火に油で…■義母の言葉に唖然…■夫が不在のなか…■な…なにしているの!?義両親との同居が始まってしばらく経ったころのことです。ある日、妻の帰宅が遅くなり、夕食の準備が間に合いませんでした。慌てて帰宅して謝ると、義父は声を荒げて妻を叱責します。「仕事を辞めろ