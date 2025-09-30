◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―２中日（３０日・東京ドーム）巨人の田中将大投手（３６）が日米通算２００勝を達成した。田中は２００６年高校生ドラフト１巡目で楽天に入団した。新人時代から苦楽をともにした同期入団の楽天・渡辺直人２軍監督らが、祝福のコメントを寄せた。▽楽天・渡辺直人２軍監督（大学・社会人５巡目で入団）「将大２００勝おめでとう。決して最初からうまくいっていたわけではなくて、苦しい思いを