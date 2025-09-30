日本時間２１時００分に独消費者物価指数（速報）（9月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（速報）（9月）21:00 予想0.1%前回0.1%（前月比) 予想2.3%前回2.2%（前年比) 予想0.1%前回0.1%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比) 予想2.2%前回2.1%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)