◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（３０日・東京ドーム）巨人の田中将大投手（３６）が史上４人目となる日米通算２００勝（日本１２２勝・米国７８勝）を達成。幼なじみの坂本勇人内野手から花束を贈呈された。この日、右腕は今季５度目となる先発登板で小林誠司捕手との「マーコバ」バッテリーを組んだ。安定感のある投球で移籍後最長タイの６回を投げて４安打２失点で今季３勝目を挙げて金字塔にも到達した。「田中将大