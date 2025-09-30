ドル円１４８．００近辺、ユーロドル１．１７４０近辺ドル売り一服＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯、午前まで続いたドル売りの動きは一服している。ドル円は147.83付近を安値に148円近辺へと下げ渋り。ユーロドルは1.1761近辺を高値に1.1740近辺へと小反落している。米１０年債利回りは４．１４％台に上昇しており、前日ＮＹ終値水準をやや上回っている。 USD/JPY148.01EUR/USD1.1740