※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。 ■これまでのあらすじ夫は在宅勤務を装い、義妹と密会を重ねていましたが、妻と隣人により現場を押さえられます。義妹は財産分与でもらったお金を慰謝料に充てれば問題ないと考えていましたが、その目論見は外れ転落。離婚が成立した後も、義妹は自らの行いを反省せず、友人