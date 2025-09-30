21:00 ドイツ消費者物価指数（速報）（9月） 予想0.1%前回0.1%（前月比) 予想2.3%前回2.2%（前年比) 予想0.1%前回0.1%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比) 予想2.2%前回2.1%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比) 南アフリカ貿易収支（8月） 予想175.0億ランド前回203.0億ランド ブラジル雇用統計（8月） 予想5.6%前回5.6%（失業率) 21:50 ラガルドECB総裁、国際