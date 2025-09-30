◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（東京ドーム）中日の２年目左腕・福田幸之介投手が、プロ初登板。１イニングを３者凡退に打ち取った。２―４の８回からマウンドへ。先頭の中山を遊直に、続く増田陸を三ゴロに打ち取ると、最後は、小林をこの日最速の１５１キロ直球で空振り三振に封じた。福田は、この日に１軍昇格。ファームでは、ここまで１９登板（１先発）で０勝１敗、防御率は２・６７をマークしていた有望株が、堂々