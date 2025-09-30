消費者物価指数（速報）（9月）21:00 結果0.2% 予想0.1%前回0.1%（前月比) 結果2.4% 予想2.3%前回2.2%（前年比) 結果0.2% 予想0.1%前回0.1%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比) 結果2.4% 予想2.2%前回2.1%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)