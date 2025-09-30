◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―２中日（東京ドーム）中日は反撃及ばず、惜敗した。巨人・田中将大に日米通算２００勝を献上した。先発・マラーが立ち上がりに苦戦した。初回、２連打で１死一、三塁とすると、岡本の右ゴロの間に先制を許した。中山の左中間への適時二塁打で２点を奪われ、一気に３点を失った。打線は、０―３の３回に細川の２０号２ランで１点差に迫り、反撃のゴングを鳴らした。だが、４〜６回は３者凡退と