◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（３０日・東京ドーム）巨人のライデル・マルティネス投手がセ・リーグ記録に並ぶ４６セーブをマークし、０５年岩瀬仁紀（中日）、０７年藤川球児（阪神）、中日の守護神・松山晋也に並んだ。先発・田中将大が６回２失点でリードを保ったまま降板。リリーフ陣が踏ん張る中、４―２の８回。２死一、二塁。大勢に代わってマルティネスの名前がコールされると、東京Ｄはどよめきに包まれた。移