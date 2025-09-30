◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―２中日（３０日・東京ドーム）巨人の田中将大投手（３６）が中日戦（東京Ｄ）に先発し、６回２失点で今季３勝目を挙げ、日米通算２００勝（日本１２２勝・米国７８勝）を達成した。日米通算での達成は、昨年のダルビッシュ（パドレス）以来、日本人４人目。王手をかけてから３連敗と苦しんだ末の大記録。楽天時代の２０１３年にシーズン２４勝０敗の伝説を作り、名門ヤンキースでもエースを張っ