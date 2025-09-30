◇セ・リーグ巨人4―2中日（2025年9月30日東京D）06年夏の甲子園決勝で早実のエースとして田中将の駒大苫小牧と引き分け再試合の熱戦を演じた元日本ハムの斎藤佑樹氏（37）が、本紙に祝福のメッセージを寄せた。偉大な記録の達成、本当におめでとう。今でもストレートは140キロ台後半は出ているし、変化球も一級品。まだまだ、これからも白星を積み重ねていってもらいたいです。マー君との最初の会話は、今でも覚えて