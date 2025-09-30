プロ野球、読売巨人軍の田中将大（３６）が３０日、東京ドームで行われた中日ドラゴンズ戦で今季３勝目（４敗）を挙げ、日米通算２００勝を達成した。６回を投げて４安打２失点に抑え、チームは４―２で勝利した。勝ち星の内訳は日本で１２２勝、米大リーグで７８勝。日米通算を含む２００勝以上の投手は２８人目で、昨年５月のダルビッシュ有（現米パドレス）以来。日米通算での達成者は史上４人目。田中将は兵庫県出身。北