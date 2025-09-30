7回に登板しプロ初勝利を挙げた楽天・泰＝ZOZOマリン楽天が逆転勝ちで連敗を6で止めた。0―1の八回、先頭打者の吉野の安打から好機を広げ、村林の適時二塁打、黒川の適時打で2点を奪ってひっくり返した。2番手の泰がプロ初勝利。ロッテは4番手の高野脩が踏ん張れなかった。