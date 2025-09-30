新潟県阿賀町で30日、50代の女性がクマに襲われてケガ、救急搬送されました。女性がクマに襲われたのは阿賀町津川の路上です。警察によりますと、30日午後7時10分ごろ、女性が道路を歩いていると体長約1.2メートルのクマに襲われ、両腕をかまれたり、引っかかれたりし出血するなどの傷を負って救急搬送されました。女性は阿賀町に住んでいて、買い物の帰りに1人で歩いていたところをクマに襲われたということです。「右前方