警察は30日、山形県山辺町の公園を車で荒らしたとして会社員の男を逮捕しました。 【画像】改めて荒らされた公園を見る（犯行直後） 器物損壊の疑いで逮捕されたのは、天童市山口の会社員の男（22）です。 警察によりますと男は、4月13日の午後1時ごろから23日の午前10時半ごろまでの間に、山辺町大寺にある山辺町が所有する「大寺ふれあい公園」で、芝が自生している地面を普通乗用車で走り回って荒らした疑いです。 損害額は