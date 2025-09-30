【その他の画像・動画等を元記事で観る】 三代目 J SOUL BROTHERSのボーカル、OMI（「O」は、ストロークありが正式表記）が、“LDH PERFECT YEAR”となる2026年の1月28日にEP『THE FUSION』をリリースする。さらに3DAYS LIVE『OMI LIVE 2026 ～INFINITY MOON～』を開催することも発表。あらたなソロアーティスト写真も解禁となった。 ■プロジェクト“THE FUSION”の集大成 前作『ANSWER…