9月30日、女優の郄石あかりが主演を務める2025年度後期NHK連続テレビ小説『ばけばけ』の第2話が放送された。この回から登場したのが、女優の北川景子だ。「明治時代に『怪談』などを執筆した、作家のラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と、その妻として創作活動を支えた小泉セツをモデルに、怪談を愛する夫婦の日常を描いていきます。ヒロインの松野トキ役を郄石さん、その夫をトミー・バストウさんが演じます。第2