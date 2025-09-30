◇セ・リーグ巨人4―2中日（2025年9月30日東京D）巨人の新守護神、ライデル・マルティネス投手（28＝キューバ）が30日の中日戦（東京D）で今季58度目のリリーフ登板。今季初めて8回途中からマウンドに上がってリーグ最多タイの今季46セーブ目（3勝2敗3ホールド）を挙げ、セ・リーグのシーズン最多セーブ記録に並んだ。史上4人目となる田中将大投手（36）の日米通算200勝がかかった試合。田中将は6回4安打2失点と好投して