Image: Adriano Contreras / Gizmodo タイムマシンっぽく使えるかも。毎年恒例のMeta開発者会議、”Meta Connect”。先日開催されたMeta Connect 2025ではQuest関連の発表はほとんどありませんでした。これはスマートグラス愛好家にはむしろ朗報で、今回Metaは実に3つの新型グラスを発表。そのうちの1つには実際にディスプレイが搭載されていたのです。ただ、Connectの本来の主役であるVRフ