お笑いコンビ「バナナマン」などが所属する芸能事務所ホリプロコムは30日、所属するお笑いコンビ「ひすいらん」が解散することを公式サイトで発表した。「この度、『ひすいらん』は解散することとなりました」と説明。「前原領収書のみ、2025年9月30日をもちまして退所いたします。長らく応援いただき誠にありがとうございました」とも感謝を記した。10月9日には所属事務所のお笑いライブが予定されているが、ひすいらんは「