◇プロ野球セ・リーグ巨人4-2中日（30日、東京ドーム）巨人は田中将大投手が日米通算200勝を達成しました。大記録に王手をかけた田中投手は、初回に先頭打者にヒットを許すも、無失点の立ち上がり。2アウト2塁のピンチを抑え、ガッツポーズも飛び出します。その直後、打線が奮起。先頭の若林楽人選手、キャベッジ選手が連打で1,3塁のチャンスを作ると、1アウトから岡本和真選手が放ったセカンド後方へのフライをセカンドの福永裕