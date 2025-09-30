FIFA規律委員会は、FIFAワールドカップ2026予選にて出場資格を有しない選手を出場させたとして、南アフリカサッカー協会(SAFA)への制裁を決定しました。対象となったのは2025年3月21日に行われたFIFAワールドカップ2026予選の南アフリカ対レソト戦。南アフリカ代表として、出場資格を有しないテボホ・モコエナ選手が起用されたことがFIFA懲戒規定（FDC）第19条およびFIFAワールドカップ2026予選大会規定第14条に違反したとされてい