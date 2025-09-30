次期「MacBook Pro」の量産がまもなく開始されるものの、大幅なアップグレードは2026年に予定されていると米ブルームバーグが報じています。 ↑大幅なアップデートは次の次？ ブルームバーグのマーク・ガーマン記者によれば、次期MacBook Proは2025年後半から2026年第1四半期（1月〜3月）に発売されるとのこと。通常のスケジュールなら、同製品は来年の3月までには注文が可能になります。 次期MacBook Proは「M5／M5 Pro