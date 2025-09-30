サムスンの三つ折りスマートフォン「Galaxy Z TriFold」の公式らしきアニメーション動画が流出し、大画面を生かしたマルチタスク機能の詳細が明らかになりました。 ↑大画面で何ができる？ これらの動画はリークアカウントの@TechHighestがXでシェアしたもの。投稿された複数の映像では、TriFoldに搭載されるOne UIの多くの要素が詳細に映し出されています。 サムスン製One UIのインターフェースは大画面折りたたみデバイ