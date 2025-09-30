格闘家・朝倉未来が発起人を務めたアイドルグループ・ToiToiToiのメンバー・さくらももが25日に発売された「週刊ヤングジャンプ」最新号のグラビアに登場した。 【写真】見よ、この落差！見事なS字カーブボディ 自身のSNSにオフショットなどを掲載。豊かな胸元から引き締まったウエストの落差をしっかりと披露し「アイドルになってはじめてのグラビア!!過去最高作品かも?!みんなを色んな気持ちにさせれる