Aぇ! groupの佐野晶哉が30日、都内で行われたアニメ映画『トリツカレ男』プレミア上映会に、上白石萌歌、柿澤勇人、主題歌を担当したAwesome City Clubと共に出席。取り憑かれているものを明かした。【写真】Aぇ! group・佐野晶哉、上白石萌歌と笑顔プレミア上映会の様子本作は、いしいしんじによる『トリツカレ男』（新潮文庫刊）を原作としたミュージカルアニメーション映画。佐野は何かに夢中になると、他のことは一切見