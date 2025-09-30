違法サプリをめぐって警察の捜査を受けていた新浪剛史氏が、経済同友会の代表幹事を辞任しました。9月30日に会見を行い、辞任に至った経緯を説明しています。岩井睦雄･筆頭副代表幹事とともに語った会見の冒頭部分を、全文公開します。【写真を見る】“分裂避けるため辞任”新浪剛史氏が経済同友会代表幹事を辞任 「最後の仕事ができた」自ら経緯を語る違法サプリめぐり警察の捜査【冒頭全文公開】「同友会全体の分断を招きかね