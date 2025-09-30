4回日本ハム無死一塁、郡司が右中間に先制2ランを放つ＝みずほペイペイドーム日本ハムが接戦を制して4連勝。四回無死一塁から郡司が10号2ランを放った。2番手の山崎が7勝目。終盤も継投でしのぎ、最後を締めた田中は13セーブ目。ソフトバンクの反撃は四回の山川のソロにとどまり、連勝は5で止まった。