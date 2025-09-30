◇プロ野球パ・リーグ 楽天 2-1 ロッテ(30日、ZOZOマリン)ロッテは美馬学投手の引退試合に終盤逆転負けを喫しました。この日は今季限りでの現役引退を表明している美馬投手が、古巣・楽天戦の先発マウンドへ上がりました。美馬投手は浅村栄斗選手に対しフルカウントから投じた6球目、ボールは抜けて浅村栄斗選手の背中を通過しましたが、空振り三振に。浅村選手との対戦を終え、美馬投手は中央大後輩の澤村拓一投手と交代しました