9月29日、日本テレビ系『しゃべくり007』に、8月30日〜31日に同局で放送された『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』でチャリティーマラソンのランナーを務めたSUPER EIGHT・横山裕が出演。放送終了後に感動した出来事について振り返った。【関連】横山裕『24時間テレビ』マラソン完走！SUPER EIGHTメンバーの応援で涙「家族に会ったみたいな感覚」番組中、上田晋也（くりぃむしちゅー）から、マラソンを完走した翌日について聞かれ