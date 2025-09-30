10月3日に前編が公開される『劇場版総集編 ガールズバンドクライ』と、10月24日公開の劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』とのスペシャルコラボが決定した。 参考：『その治癒師』ナルセーナに『ガルクラ』井芹仁菜2024年アニメ“ブレイクヒロイン”4選 『ガールズバンドクライ』は、2024年4月から6月にかけてTV放送された東映アニメーション制作によるオリジナルアニメ。人生につま