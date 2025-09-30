JR西日本によりますと30日午後8時10分ごろ、山陽線の神代駅と大畠駅の間で、列車と車が衝突し、岩国駅～柳井駅間が順次運転を見合わせています。（午後9時現在）運転再開は午後11時以降の見込みだということです。JRや警察によりますと事故が起きたのは柳井市神代の浦第2踏切で、下りの普通列車の4両編成だということです。乗客は41人で、車や列車の乗客にけが人はいない模様ということです。