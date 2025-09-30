◆ＡＣＬＥ▽第２節ＪＤＴ―町田（３０日、マレーシア・ジョホール）町田はアウェーのジョホール・ダルル・タクジム（ＪＤＴ・マレーシア）戦の先発を発表した。アジア初戦となったホームでの第１節ＦＣソウル戦（１△１）は引き分け。先制されながら、後半３５分にＤＦ望月ヘンリー海輝が記念すべきクラブのアジア初得点を決めた。今回のマレーシア遠征はクラブ初となる海外での試合。当地マレーシア・ジョホールバルは