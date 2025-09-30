◆パ・リーグソフトバンク１―２日本ハム（３０日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・大江竜聖投手が通算１６５試合目の登板でプロ初黒星を喫した。古巣の巨人で３年目の２０１９年に１軍初登板。デビューから１６４登板無敗は歴代２位タイだった。１位は公文克彦（元日本ハム、巨人）の１８２試合。大江は元巨人の高木京介と並んでいたが、９年目で記録が止まった。リリーフ陣をつなぐ“ブルペンデー”で、０―０の３回