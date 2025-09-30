◇プロ野球セ・リーグ巨人-中日(30日、東京ドーム)巨人は守護神マルティネス投手を8回2アウト1、2塁から投入し、ピンチを脱しました。2点リードで迎えた8回は、大勢投手がマウンドに上がりましたが、安打と四球でノーアウト1、2塁のピンチ。ここから上林誠知選手、ボスラー選手と連続三振で2アウトとします。するとここで阿部慎之助監督は、守護神のマルティネス投手を投入。板山祐太郎選手をファーストゴロに抑え、得点を与えず