伊藤匠叡王将棋の第73期王座戦5番勝負第3局は30日、名古屋市で指され、挑戦者で先手の伊藤匠叡王（22）が103手で藤井聡太王座（23）＝竜王・名人・王位・棋聖・棋王・王将との七冠＝を破り、対戦成績を2勝1敗とし、タイトル奪取にあと1勝とした。敗れた藤井王座は失冠のピンチを迎えた。3連覇を目指す藤井王座は後がなくなり、次局で敗れると2024年6月の叡王戦5番勝負に続き、2度目のタイトル戦敗北となる。伊藤叡王は自身初の