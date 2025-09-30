国土交通省国土交通省は、建物を造って解体するまでの工程で出る二酸化炭素（CO2）の総量を建築主に算定させる制度を創設する方針だ。新築や増改築時に算定結果を国に届け出るよう義務付ける。大規模な建築物が対象。自主的なCO2削減を促すのが目的で、削減義務は当面設けない。2028年度の導入を目指す。有識者検討会が30日にまとめた報告書案に盛り込んだ。国交省は来年の通常国会にも関連法案を提出したい考えで、今後、排出