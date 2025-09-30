総務省は３０日、２０２４年度の都道府県と市区町村の普通会計決算（速報値）、地方公営企業決算を発表した。全国６７８の公立病院事業の経常収支は総額で３９５２億円の赤字となり、過去最大を更新した。赤字は前年度から約２倍に膨らみ、赤字だった病院の割合も８３・３％と過去最大だった。職員給与費が前年度比５％、材料費が同３・１％それぞれ増えたことが要因だ。都道府県の歳入総額は税収増により前年度比２・２％増