日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」が３０日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。この日は「家業がスゴい有名人ＳＰ」タレント・出川哲朗は、実家の家業が創業１３０年の海苔問屋。「実家が事務所の許可もなく『元気のりのり』って僕の（顔をパッケージに使った）海苔を売ってぼろ儲けしてますよ」と笑わせた。出川は幼少期を回想し「母ちゃんも商売人の奥さんなんで（店を）手伝わなきゃなんないんで。本当に忙し