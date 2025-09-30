インドネシアでイスラム系の学校の礼拝堂が崩壊して3人が死亡し、多くの学生が閉じ込められたままで救助活動が続いています。地元メディアによりますと、インドネシアの東ジャワ州で29日、イスラム系の寄宿学校の礼拝堂が突然、崩壊しました。当時、男子学生ら約140人が午後の礼拝中で、これまでに3人が死亡、100人近くがけがをしました。現在も38人ががれきの中に閉じ込められたままで、救助活動が続いていますが、犠牲者はさらに