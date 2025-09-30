「巨人−中日」（３０日、東京ドーム）巨人・岡本和真内野手が七回２死三塁の場面で中日・梅野から左腰付近に死球を受け、鋭い視線をマウンドに向ける場面があった。それでも岡本は帽子を取って謝罪の意を示した右腕に対して目線を向けながら、目尻を下げて不敵な笑みを浮かべていた。岡本は直近４試合目で３個目の死球。２６日のＤｅＮＡ戦で伊勢から死球を受けた場面では、温厚な岡本にしては珍しく怒りをあらわにする場面