【MODEROID テッカマンエビル】 2026年6月 発売予定 価格：8,900円 【MODEROID テッカマンダガー＆テッカマンアックス】 2026年6月 発売予定 価格：13,900円 グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID テッカマンエビル」と「MODEROID テッカマンダガー＆テッカマンアックス」を2026年6月に発売する。9月30日