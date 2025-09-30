◇パ・リーグ日本ハム２―１ソフトバンク（2025年9月30日みずほペイペイD）日本ハムの清宮幸太郎内野手（26）が「1番・三塁」で出場し、初回の第1打席で中前打。今季の通算安打数を141と伸ばし、この時点でリーグトップに並んだ。この試合前まで、楽天・村林と西武・ネビンが「141」安打でトップで並んでいた。ライバルの村林はロッテ戦に「2番・遊撃」で先発出場。3打席目まで安打は出ていなかった。ネビンは西武の